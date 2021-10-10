Об этом в своем фейсбуке сообщила "слуга народа" Елизавета Ясько. Недавно они с Саакашвили публично рассказали о своих отношениях.

Раньше Он действительно вообще ничего не ест, – Ясько посетила Саакашвили в тюрьме

Ясько подчеркнула, что информацию об ухудшении состояния Михаила Саакашвили уже подтвердил его врач. Также украинский нардеп отметила, что около тюрьмы, в которой находится политик, уже собираются его сторонники.

Николоз Кипшидзе, личный врач третьего грузинского президента, прокомментировал состояние политика изданию "Грузия Online". Он пояснил, что у Саакашвили редкое заболевание крови – талассемия. Голодать при таком диагнозе категорически запрещено.

Обратите внимание! После того как Саакашвили задержали в Грузии, он отказался от еды. На восьмой день голодного протеста политик начал употреблять натуральные соки и мед. По словам врача, по состоянию на 11 октября он принимает только воду.

Что этому предшествовало

Ранее Ясько заявила, что за более чем неделю в тюрьме бывший президент Грузии потерял 12 килограммов Якобы это – последствия голодовки, прекращать которую Саакашвили не намерен.

В то же время в Грузии утверждают, что на состояние здоровья политика голодовка никак повлияла. Там уточнили, что он принимает лекарства, которые еще перед заключением назначил ему семейный врач.

Коротко об отношениях Саакашвили и Ясько

Саакашвили и "слуга народа" Елизавета Ясько открыто начали говорить о своих отношениях после того, как политика задержали в Грузии. Известно, что в романтических отношениях пара находится уже более года. При этом, о разводе со своей женой Сандрой Рулофс ранее Саакашвили официально не сообщал. Наконец, уже в тюрьме политик решил расставить все точки над "і". Он опубликовал сообщение в своем фейсбуке, в котором попросил уважать их с любимой приватность. Политик подчеркнул, что предыдущие отношения уже разорваны. Впрочем, заверил, что благодарен ей за "невероятную совместную жизнь". "Уже много месяцев назад я и Лиза Ясько соединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным" – так бывший грузинский президент высказался о своей новой возлюбленной.

Текст публикации Лизы Ясько в фейсбуке:

Состояние здоровья Михаила резко ухудшилось. Врач Михаила подтвердил информацию. Возле тюрьмы Рустави собираются люди в поддержку Михаила.