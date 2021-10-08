Сейчас Саакашвили находится под наблюдением медиков. На здоровье, по словам членов комиссии, политик не жалуется.
Интересно В тюрьме Саакашвили не дают матрас и телевизор, – адвокат
Саакашвили лечат
Михаила Саакашвили обследовали врачи сразу же в тот день, когда он попал в СИЗО. Кроме того, по словам Саакашвили, его семейный врач назначил ему лечение определенными препаратами. Их сейчас экс-президент и принимает.
В то же время нардеп Верховной Рады Украины Елизавета Ясько, которая посетила экс-президента Грузии в тюрьме, заявила, что здоровье политика серьезно подорвало голодание.
Кроме того, политик убеждает, что Саакашвили не потерял боевого настроения, хотя и похудел, по ее словам, на 12 килограммов.
Задержание Саакашвили в Грузии: главное
- Утром 1 октября экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о своем возвращении на родину, а уже вечером его задержали.
- Против политика в Грузии открыли ряд уголовных дел, по некоторым из них уже вынесены приговоры. Саакашвили грозит 6 лет тюрьмы.
- Спасти Саакашвили может только помиловании президентом. Однако глава государства Саломе Зурабишвили выступает категорически против этого.
- Политик считает себя "личным пленником Путина" и объявил голодовку.