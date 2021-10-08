Зараз Саакашвілі перебуває під наглядом медиків. На здоров'я, за словами членів комісії, політик не скаржиться.
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Саакашвілі лікують
Михеіла Саакашвілі обстежили лікарі одразу ж того дня, коли він потрапив в СІЗО. Крім того, за словами Саакашвілі, його сімейний лікар призначив йому лікування певними препаратами. Їх зараз експрезидент і приймає.
Водночас нардепка Верховної Ради України Єлизавета Ясько, яка навідала експрезидента Грузії у в'язниці, заявила що здоров'я політика серйозно підірвало голодування.
Крім того, політикиня переконує, що Саакашвілі не втратив бойового настрою, хоч і схуд, за її словами, на 12 кілограмів.
Затримання Саакашвілі в Грузії: головне
- Уранці 1 жовтня експрезидент Грузії Михеіл Саакашвілі оголосив про своє повернення на батьківщині, а вже увечері його затримали.
- Проти політика в Грузії відкрили низку кримінальних справ, по деяких з них уже винесені вироки. Саакашвілі загрожує 6 років в'язниці.
- Врятувати Саакашвілі може лише помилування президентки. Однак глава держави Саломе Зурабішвілі виступає категорично проти цього.
- Політик вважає себе "особистим бранцем Путіна" та оголосив голодування.