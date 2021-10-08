Зараз Саакашвілі перебуває під наглядом медиків. На здоров'я, за словами членів комісії, політик не скаржиться.

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Саакашвілі лікують

Михеіла Саакашвілі обстежили лікарі одразу ж того дня, коли він потрапив в СІЗО. Крім того, за словами Саакашвілі, його сімейний лікар призначив йому лікування певними препаратами. Їх зараз експрезидент і приймає.

Водночас нардепка Верховної Ради України Єлизавета Ясько, яка навідала експрезидента Грузії у в'язниці, заявила що здоров'я політика серйозно підірвало голодування.

Крім того, політикиня переконує, що Саакашвілі не втратив бойового настрою, хоч і схуд, за її словами, на 12 кілограмів.

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