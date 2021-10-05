В обращении Саакашвили также заявил, что ценит гражданство Украины. Письмо политик опубликовал на своей странице в фейсбуке 5 октября.

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Сакашвили написал письмо Зеленскому

В письме украинско-грузинский политик заявил, что "глубоко тронут" словами и откликом Владимира Зеленского касательно "незаконного ареста и заключения в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире".

Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи,

– заявил Саакашвили.

Пояснил, что "больше жизни" любит Грузию, но очень любит и Украину: "Мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность добавить свой скромный вклад в исторические изменения и реформы, которые вы проводите".

Коротко о заключении Саакашвили

Саакашвили вернулся в Грузию. Там его 1 октября 2021 года арестовали. Причиной послужили уголовные дела, открытые против него в стране.

В частности об избиении депутата Гелашвили и убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии". Ему ранее заочно вынесли приговор – 6 лет заключения.

Помиловать его может президент страны. Однако Саломе Зурабишвили заявила, что этого никогда не будет.

Сам Саакашвили 1 октября объявил голодовку. 5 октября заявил, что голодать до тех пор, пока его и задержанных из-за него людей не уволят. Таково условие политика.

Кстати, вместе с Саакашвили арестовали владельца квартиры, в которой он находился на тот момент.

Текст публикации Саакашвили:

Письмо Михаила Саакашвили Президенту Зеленскому:

Уважаемый Владимир Александрович,

Глубоко тронут вашим словам и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заключение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире.

Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность добавить свой скромный вклад в исторические изменения и реформы, которые вы проводите. Поскольку я фактически яаляюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи.

С уважением, Михаил Саакашвили.