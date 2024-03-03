Хотели хайпонуть: подросток, нападавший на людей в Ивано-Франковске, озадачил признанием

В сети появилось несколько видео, на которых группа неизвестных молодых людей нападает на прохожих. Полиция уже нашла одного из фигурантов избиения граждан.

Полиция опубликовала видео с участником нападений на прохожих, который рассказал, что они с другом делали это "чтобы хайпануть". Как молодой человек, так и его мать попросили у пострадавших прощения.

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Извинения фигуранта

Полиция Прикарпатья установила личности и задержала молодых людей, которые причастны к нападениям в Ивано-Франковске. Один из участников уже извинился перед пострадавшими на камеру. Оказалось, что он несовершеннолетний – подростку только 16 лет.

Фигурант преступлений рассказал, что не имеет никакого отношения ни к политическим партиям, а ни к религиозным или общественным организациям. Причиной действий ребят стал хайп.

Мы со знакомыми просто хотели, так сказать "хайпануть" в интернет-сети. Мы не хотели нанести никакого вреда людям и все наши удары были в большинстве имитированными Я искренне раскаиваюсь и прошу прощения у всех, кого обидели мои действия. Готов понести за них ответственность,

– говорит нападающий.

Кроме этого, на видео появилась и мать участника побоев. Она также попросила прощения за действия сына, а также выразила соболезнования пострадавшим.

Извинения участника нападений и его матери: смотрите видео

Подробно об инциденте

В сети появилось видео, на которых молодые люди нападают на прохожих как на улице, так и возле подъездов, на лестничных площадках домов. Они толкали их, били руками и ногами, а также брызгали в глаза баллончиком со слезоточивой жидкостью. Среди жертв – преимущественно пожилые люди. Одна из пострадавших уже дала показания и подтвердила факт нападения

Впоследствии после огласки злоумышленников задержали участника видео. Его доставили в местное управление полиции, где тот дал признательные показания. Полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство" – молодому человеку грозит до 7 лет заключения.

Парню, который извинялся на видео уже объявили подозрение – сейчас стоит вопрос в избрании ему меры пресечения. В то же время полиция разыскивает двух франковчан, которые тоже фигурировали на видео.