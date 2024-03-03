Хотіли хайпонути: підліток, що нападав на людей в Івано-Франківську, спантеличив зізнанням

У мережі з'явилося декілька відео, на яких група невідомих молодиків нападає на перехожих. Поліція вже знайшла одного з фігурантів побиття громадян.

Поліція опублікувала відео з учасником нападів на перехожих, який розповів, що вони з другом робили це "щоб хайпанути". Як молодик, так і його матір попросили у постраждалих вибачення.

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Вибачення фігуранта

Поліція Прикарпаття встановила особи та затримала молодиків, які причетні до нападів в Івано-Франківську. Один з учасників вже попросив вибачення перед постраждалими на камеру. Виявилося, що він неповнолітній – підлітку тільки 16 років.

Фігурант злочинів розповів, що не має жодного відношення ні до політичних партій, а ні до релігійних чи громадських організацій. Причиною дій хлопців став хайп.

Ми з знайомими просто хотіли, так би мовити "хайпанути" в інтернет-мережі. Ми не хотіли завдати ніякої шкоди людям і всі наші удари були у більшості імітованими Я щиро розкаююсь і прошу вибачення у всіх, кого образили мої дії. Готовий понести за них відповідальність,

– каже нападник.

Окрім цього, на відео з'явилася й мати учасника побоїв. Вона також попросила вибачення за дії сина, а також висловила співчуття потерпілим.

Вибачення учасника нападів та його матері: дивіться відео

Детально про інцидент

У мережі з'явилося відео, на яких молодики нападають на перехожих як на вулиці, так і біля під'їздів, на сходових майданчиках будинків. Вони штовхали їх, били руками і ногами, а також бризкали в очі балончиком з сльозогінною рідиною. Серед жертв – переважно літні люди. Одна з постраждалих вже дала показання та підтвердила факт нападу

Згодом після розголосу зловмисників затримали учасника відео. Його доставили до місцевого управління поліції, де той дав визнавальні покази. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Хуліганство" – молодику загрожує до 7 років ув'язнення.

Хлопцю, який перепрошував на відео вже оголосили підозру – наразі постає питання в обранні йому запобіжного заходу. Водночас поліція розшукує двох франківчан, які теж фігурували на відео.