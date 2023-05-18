Держал на цепи как собаку: на Днепропетровщине садист издевался над ребенком
Источник:Офис Генерального прокурора
В Днепропетровской области злоумышленник подвергал маленького мальчика пыткам. Правоохранители показали фотографии вещей, которые садист использовал в своей домашней пыточной.
В Днепропетровской области 5-летнего пасынка пытал отчим. В настоящее время маленький ребенок спасен и находится в безопасном месте, передает 24 Канал.
Читайте также Во Львове 85-летний дедушка обокрал школьника во время экскурсии: что ему угрожает
Мальчик прошел через травмирующие ужасы
Мужчина наносил удары по голове и телу маленького ребенка. Побои происходили неоднократно. Кроме этого садист приковывал мальчика металлической цепью к стене.
Стражи порядка выложили в интернет фотографии. На кадрах видно, что отчим просверлил дыру в комнате и вставил в нее крючки для цепи.
Ребенка наказывали за "плохое поведение"
Пытки продолжались в течение месяца. Конец регулярным издевательствам положили соседи. Они услышали крики и вызвали полицию. Правоохранители задержали местного жителя, осмотрели его квартиру и изъяли крючья и металлическую цепь.
Отчим свои действия объяснил "плохим поведением" ребенка. Таким ужасным способом он пытался "воспитывать" пасынка. Поэтому тело мальчика было во множественных синяках и ссадинах. Ребенка передали родному отцу. А садисту уже сообщили подозрение в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего лица и его пытках.
Другие жуткие случаи плохого обращения с детьми
- В Польше переселенцы из Украины издевались над мальчиком. Мужчина и женщина били 3-летнего ребенка до сотрясения мозга и даже насиловали.
- Еще один ужасный случай произошел в Хмельницкой области. Там мужчина изнасиловал собственную дочь и отсидел за это. Когда педофил вышел на свободу, то снова начал насиловать несовершеннолетних девушек. Следующей жертвой стала его 11-летняя падчерица.
- В Киеве также есть случаи издевательств над детьми. Так, в одной из столичных школ преподаватель английского обзывала школьников и применила против них физическую силу. По словам родителей, эта учительница еще и оправдывала агрессию России против Украины.