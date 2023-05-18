Держал на цепи как собаку: на Днепропетровщине садист издевался над ребенком

В Днепропетровской области злоумышленник подвергал маленького мальчика пыткам. Правоохранители показали фотографии вещей, которые садист использовал в своей домашней пыточной.

В Днепропетровской области 5-летнего пасынка пытал отчим. В настоящее время маленький ребенок спасен и находится в безопасном месте, передает 24 Канал.

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Мальчик прошел через травмирующие ужасы

Мужчина наносил удары по голове и телу маленького ребенка. Побои происходили неоднократно. Кроме этого садист приковывал мальчика металлической цепью к стене.

Стражи порядка выложили в интернет фотографии. На кадрах видно, что отчим просверлил дыру в комнате и вставил в нее крючки для цепи.



Именно на этой цепи держали ребенка / Фото Днепропетровской областной прокуратуры

Крючок для цепи в стене / Фото Днепропетровской областной прокуратуры

Еще один крючок / Фото Днепропетровской областной прокуратуры

Ребенка наказывали за "плохое поведение"

Пытки продолжались в течение месяца. Конец регулярным издевательствам положили соседи. Они услышали крики и вызвали полицию. Правоохранители задержали местного жителя, осмотрели его квартиру и изъяли крючья и металлическую цепь.

Отчим свои действия объяснил "плохим поведением" ребенка. Таким ужасным способом он пытался "воспитывать" пасынка. Поэтому тело мальчика было во множественных синяках и ссадинах. Ребенка передали родному отцу. А садисту уже сообщили подозрение в незаконном лишении свободы несовершеннолетнего лица и его пытках.

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