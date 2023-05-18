Тримав на ланцюгу мов собаку: на Дніпропетровщині садист знущався над дитиною
Джерело:Офіс Генерального прокурора
У Дніпропетровській області зловмисник піддавав маленького хлопчика тортурам. Правоохоронці показали фотографії речей, які садист використовував у своїй домашній катівні.
На Дніпропетровщині 5-річного пасинка катував вітчим. Наразі мала дитина врятована та перебуває у безпечному місці, передає 24 Канал.
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Хлопчик пройшов через травмуючі жахи
Чоловік завдавав ударів по голові та тілу малої дитини. Побої відбувалися неодноразово. Окрім цього садист приковував хлопчика металевим ланцюгом до стіни.
Правоохоронці виклали в інтернет фотографії. На кадрах видно, що вітчим просверлив діру в кімнаті та вставив в неї гачки для ланцюга.
Дитину карали за "погану поведінку"
Тортури тривали протягом місяця. Кінець регулярним знущанням поклали сусіди. Вони почули дитячі крики та викликали поліцію. Правоохоронці затримали місцевого жителя, оглянули його квартиру та вилучили гаки й металевий ланцюг.
Вітчим свої дії пояснив "поганою поведінкою" дитини. У такий жахливий спосіб він намагався "виховувати" пасинка. Через це тіло хлопчика було у множинних синцях та саднах. Дитину передали рідному батьку. А садисту вже повідомили підозру у незаконному позбавленні волі неповнолітньої особи та її катуванні.
Інші моторошні випадки поганого поводження з дітками
- У Польщі переселенці з України знущалися з хлопчика. Чоловік і жінка били 3-річну дитину до струсу мозку та навіть ґвалтували.
- Ще один жахливий випадок відбувся у Хмельницькій області. Там чоловік зґвалтував власну доньку і відсидів за це. Коли педофіл вийшов на волю, то знову почав ґвалтувати неповнолітніх дівчат. Наступною жертвою стала його 11-річна падчерка.
- У Києві також є випадки знущань з дітей. Так, в одній зі столичних шкіл викладач англійської обзивала школярів та застосувала проти них фізичну силу. За словами батьків, ця вчителька ще й виправдовувала агресію Росії проти України.