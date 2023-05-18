Тримав на ланцюгу мов собаку: на Дніпропетровщині садист знущався над дитиною

У Дніпропетровській області зловмисник піддавав маленького хлопчика тортурам. Правоохоронці показали фотографії речей, які садист використовував у своїй домашній катівні.

На Дніпропетровщині 5-річного пасинка катував вітчим. Наразі мала дитина врятована та перебуває у безпечному місці, передає 24 Канал.

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Хлопчик пройшов через травмуючі жахи

Чоловік завдавав ударів по голові та тілу малої дитини. Побої відбувалися неодноразово. Окрім цього садист приковував хлопчика металевим ланцюгом до стіни.

Правоохоронці виклали в інтернет фотографії. На кадрах видно, що вітчим просверлив діру в кімнаті та вставив в неї гачки для ланцюга.



Саме на цьому ланцюгу тримали дитину / Фото Дніпропетровської обласної прокуратури

Гачок для ланцюга у стіні / Фото Дніпропетровської обласної прокуратури

Ще один гачок / Фото Дніпропетровської обласної прокуратури

Дитину карали за "погану поведінку"

Тортури тривали протягом місяця. Кінець регулярним знущанням поклали сусіди. Вони почули дитячі крики та викликали поліцію. Правоохоронці затримали місцевого жителя, оглянули його квартиру та вилучили гаки й металевий ланцюг.

Вітчим свої дії пояснив "поганою поведінкою" дитини. У такий жахливий спосіб він намагався "виховувати" пасинка. Через це тіло хлопчика було у множинних синцях та саднах. Дитину передали рідному батьку. А садисту вже повідомили підозру у незаконному позбавленні волі неповнолітньої особи та її катуванні.

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