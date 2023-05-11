У маленького Данила діагностували ураження головного мозку. Попереду – тривала реабілітація, але ймовірно, проблеми зі здоров'ям залишаться у хлопчика на все життя.

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Хлопчик пережив моторошні знущання з боку матері та вітчима. Наразі вони перебувають під вартою.

Неврологічна реабілітація не допомогла

Хлопчика до лікарні привіз вітчим. Тоді у дитини на голові зауважили велику гематому. Окрім того, на тілі Данила виявили численні сліди від побоїв, опіків від сигарет та ушкодження, які свідчили, що хлопчика неодноразово ґвалтували.

Інтенсивна неврологічна терапія триває досі. Водночас стан малюка наразі не покращується.

Вдалося встановити, що мама та вітчим постраждалого нетривалий час перебували на спостереженні у психіатра.

Сім'я мешкала в орендованому будинку. Сусіди зауважують, що звідти ніколи не долинали дитячі крики. Єдине на що звернули увагу: хлопчик ніколи не гуляв на вулиці. Також відомо, що на момент затримання горе-матір та горе-вітчим були тверезі.