Скандал розгорівся у київській школі №216 зі спеціалізованим вивченням англійської мови. Батьки заявляють, що вчителька також розмовляє на уроках російською мовою й заявляє, що буцімто країна-агресорка "не починала війну".

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Вчительку молодших класів підозрюють у булінгу

У мережі поширили запис, на якому чути, як вчителька ображає дітей. Вона всіляко обзивала дітей та доводила до сліз. Інцидент трапився з учнями третього класу. Батьки подали догану в адміністрацію закладу, після цього жінка буцімто перестала бити дітей, але обзивати їх – не перестала.

Вчителька ображала дітей: дивіться відео

У мережі одна з жінок, яка назвалася мамою одного з учнів школи №216, заявила, що вчителька буцімто виправдовує Росію. Марина Вдовиченко стверджує, що вчителька одного разу вдарила її сина, який навчається у третьому класі. Жінка поскаржилася адміністрації, але там нібито відповіли, що "не можуть звільнити жінку з багаторічним стажем".

Окрім того, жінка заявляє, що вчителька пропагує кремлівські меседжі, що війну буцімто "розпочала Америка".

"Також вчитель каже, що Росія не погана і війну не починала, то все Америка. Що всі, хто йде на війну, непотріб і смерть там – це природний відбір", – пише жінка.

Місцева жителька після скандалу подала скаргу до поліції на вчительку. Інформацію про цю подію вже зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції.

Окрім того, у поліції Києва наголосили, що наразі правоохоронці проводять перевірку, за результатами буде визначено правову кваліфікацію дій вчителя.

Вихователька у Києві катувала дітей

Жінка, за домовленістю з опікуном 19 дітей, виконувала обов'язки вихователя за місцем проживання родини. Систематично між жінкою та двома малолітніми дівчатками виникали непорозуміння через те, що вони нібито не дотримувалися встановлених нею правил проживання та не виконували її вказівки. За це вихователька карала дітей "силою". Одного разу жінка побила двох дівчаток лозиною На їх тілі залишилися численні синці та садна.

Про знущання з дітей повідомили у поліцію. Жінку нині тримають під вартою, їй загрожує до 12 років позбавлення волі.