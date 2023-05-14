Тепер мама хлопчика має сплатити 850 гривень штрафу. Це рішення можуть оскаржити в суді.

Цікаво Львів'янку судили за секс на тролейбусній зупинці: партнера навіть не викликали на засідання

За що мама отримала штраф

За даними матеріалів справи, шестикласник у листуванні з однокласником використовував нецензурну лексику та ображав його. Батьки хлопчика звернулися до поліції та написали заяву про булінг дитини і відзначили, що шестикласник постійно ображає їхнього сина.

У суді мама дитини визнала свою провину, але вчинки свого сина вона пояснила тим, що хлопця спровокували на такі слова та дії. Проте хто та навіщо це зробив – жінка не уточнила.

Матір шестикласника визнали винною за неналежне виконання батьківських обов'язків.

У Львові судили дівчину за секс на зупинці

Напередодні Франківський суд Львова визнав винною 18-річну дівчину за статтею про дрібне хуліганство через те, що вона наприкінці лютого займалась сексом на зупинці громадського транспорту.

Однак за матеріалами справи, 25 лютого на вулиці Кульпарківській "розпусно діяла" пара, а до відповідальності притягнули тільки дівчину, що викликало обурення.

Під час засідання львів'янка повністю визнала свою провину. Суддя Франківського суду Юрій Ванівський визнав її винною у вчинені адміністративного правопорушення, проте обмежився усним зауваженням.

Згодом у суді пояснили, що чоловіка не притягали до відповідальності, бо він не з'явився на засіданні.