Теперь мама мальчика должна заплатить 850 гривен штрафа. Это решение может быть обжаловано в суде.

Интересно Львовянку судили за секс на троллейбусной остановке: партнера даже не вызывали на заседание

За что мама получила штраф

По данным материалов дела, шестиклассник в переписке с одноклассником использовал нецензурную лексику и оскорблял ее. Родители мальчика обратились в полицию и написали заявление о буллинге ребенка и отметили, что шестиклассник постоянно оскорбляет их сына.

В суде мама ребенка признала свою вину, но поступки своего сына она объяснила тем, что парня спровоцировали такие слова и действия. Однако, кто и зачем это сделал – женщина не уточнила.

Мать шестиклассника признали виновной за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Во Львове судили девушку за секс на остановке

Накануне Франковский суд Львова признал виновной 18-летнюю девушку по статье о мелком хулиганстве из-за того, что в конце февраля она занималась сексом на остановке общественного транспорта.

Однако по материалам дела, 25 февраля на улице Кульпарковской "развратно действовала" пара, а к ответственности привлекли только девушку, что вызвало возмущение.

Во время заседания львовянка полностью признала свою вину. Судья Франковского суда Юрий Ванивский признал ее виновной в совершении административного правонарушения, однако ограничился устным замечанием.

Впоследствии в суде объяснили, что мужчину не привлекали к ответственности, потому что он не явился на заседание.