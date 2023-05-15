Скандал разгорелся в киевской школе №216 со специализированным изучением английского языка. Родители заявляют, что учительница также говорит на уроках на русском языке и заявляет, что якобы страна-агрессорка "не начинала войну".

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Учительницу младших классов подозревают в буллинге

В сети распространили запись, на которой слышно, как учительница оскорбляет детей. Она всячески обзывала детей и доводила до слез. Инцидент произошел с учащимися третьего класса. Родители подали выговор в администрацию заведения, после этого женщина будто бы перестала бить детей, но обзывать их – не перестала.

Учительница оскорбляла детей: смотрите видео

В сети одна из женщин, назвавшаяся мамой одного из учеников школы №216, заявила, что учительница якобы оправдывает Россию. Марина Вдовиченко утверждает, что учительница однажды ударила ее сына, который учится в третьем классе. Женщина пожаловалась администрации, но там якобы ответили, что "не могут уволить женщину с многолетним стажем".

Кроме того, женщина заявляет, что учительница пропагандирует кремлевские месседжи, что войну якобы "начала Америка".

"Также учитель говорит, что Россия не плохая и войну не начинала, то все Америка. Что все, кто идет на войну, хлам и смерть там – это естественный отбор", – пишет женщина.

Местная жительница после скандала подала жалобу в полицию на учительницу. Информация об этом событии уже зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции.

Кроме того, в полиции Киева подчеркнули, что в настоящее время правоохранители проводят проверку, по результатам будет определена правовая квалификация действий учителя.

Воспитательница в Киеве била детей

Женщина, по договоренности с опекуном 19 детей, исполняла обязанности воспитателя по месту жительства семьи. Систематически между женщиной и двумя малолетними девочками возникали недоразумения из-за того, что они якобы не соблюдали установленные ею правила проживания и не следовали ее указаниям. За это воспитательница наказывала детей "силой". Однажды женщина избила двух девочек лозиной. На их теле остались многочисленные синяки и ссадины.

Об издевательствах над детьми сообщили в полицию. Женщину сейчас содержат под стражей, ей грозит до 12 лет лишения свободы.