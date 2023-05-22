Капризничал во время купания: на Запорожье пьяная мать избила годовалого сына

Женщина избила собственного годовалого сына, потому что тот капризничал во время купания. Горе-мать не менее 4 раз ударила малыша руками и шнуром от бытовой техники.

Многодетной матери сообщили о подозрении. В настоящее время идет досудебное расследование.

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Избила ребенка из-за капризов во время купания

В прокуратуре 22 мая сообщили, что многодетная мать в состоянии алкогольного опьянения избила годовалого сына. Причиной стали его капризы во время купания. Женщина несколько раз ударила ребенка в лицо руками. Потом взяла шнур от бытовой техники и нанесла еще удар.

На лице малыша остались многочисленные следы от избиений.



Горе-мать избила сына / Фото Запорожская областная прокуратура

В настоящее время при процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Запорожской окружной прокуратуры женщине доложено о подозрении в пытках малолетнего ребенка. За совершенное многодетной матери грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Досудебное расследование продолжается по оперативному сопровождению сотрудников ювенальной превенции Запорожского РУП Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Жестокое обращение с детьми: последние новости

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