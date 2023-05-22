Вередував під час купання: на Запоріжжі п'яна мати побила однорічного сина

Жінка побила власного однорічного сина, бо той вередував пі час купання. Горе-матір щонайменше 4 рази вдарила малюка руками та шнуром від побутової техніки.

Багатодітній матері повідомили про підозру. Нині триває досудове розслідування.

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Побила дитину через капризи під час купання

У прокуратурі 22 травня повідомили, що багатодітна молода мати у стані алкогольного сп'яніння побила однорічного сина. Причиною буцімто стали його капризи під час купання. Жінка декілька разів вдарила дитину в обличчя руками. Потім взяла шнур від побутової техніки й завдала ще удару.

На обличчі малюка залишилися численні сліди від побиття.



Горе-матір побила сина / Фото Запорізька обласна прокуратура

Нині за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Запорізької окружної прокуратури жінці повідомлено про підозру у катуванні малолітньої дитини. За скоєне багатодітній матері загрожує позбавлення волі строком від 2 до 5 років.

Досудове розслідування триває за оперативного супроводу співробітників ювенальної превенції Запорізького РУП Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Жорстоке поводження з дітьми: останні новини

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Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.