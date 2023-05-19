В настоящее время мужчина находится в СИЗО. Ему грозит тюрьма.

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В комнату к детям пробрался грабитель

Ночью 17 мая в полицию поступило сообщение об ограблении семьи в городе Перечин. Пострадавший рассказал, что в комнату, где спали двое детей, пробрался какой-то мужчина, забрал ценные вещи и скрылся.

На место немедленно выехали полицейские группы по реагированию патрульной полиции и следственно-оперативная группа местной полиции. Правоохранителей встретили хозяева и двое напуганных детей.

Старшая 12-летняя девочка рассказала, что услышала, как в комнату вошел кто-то. Проснувшись, она увидела незнакомца, который сразу начал закрывать ей рот руками и расспрашивать, где взрослые прячут деньги.

Когда злоумышленник понял, что девочка ничего не знает, он схватил мобильные телефоны детей и быстро скрылся. Несмотря на страх, они смогли запомнить и описать некоторые черты грабителя. Это помогло сотрудникам криминальной полиции менее чем через час разыскать его и задержать.

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Грабитель угрожает тюрьма

Злоумышленником оказался 24-летний местный житель, неоднократно ранее судимый, в том числе за тяжкие преступления. В марте этого года, то есть всего 2 месяца назад, он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение разбойного нападения.

Правоохранители изъяли у задержанного вещдоки – мобильные телефоны, которые позже вернут маленьким владелицам. Самого подозреваемого сразу же поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили ему о подозрении в грабеже. Вчера, 18 мая, в суде состоялось рассмотрение ходатайства следователя по избранию меры пресечения подозреваемому. Он будет содержаться под стражей с возможностью внесения залога в размере более 200 тысяч гривен. Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения.