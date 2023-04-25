В ночь на 24 апреля в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области сгорел храм УПЦ МП. Журналистка Соня Кошкина со ссылкой на собственные источники заявила, что это сделал местный монах.

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После церкви мужчина поджег еще и магазин

Кошкина написала, что монах УПЦ МП украл из храмовой кассы 3 тысячи гривен, после чего решил "запутать следы" и поджечь церковь. Однако потом он якобы ограбил местный магазин, где его поймали с поличным.

Вот, сегодня читаем: ПЦУ и греко-католики подожгли храм в селе Милиево. Начинаем выяснять, оказывается: поджег местный монах, который украл из храмовой кассы 3 тыс. грн. Хотел типа следы запутать. Но потом еще пошел ограбить местный магазин, где его и схватили с поличным.

– написала она.

Журналистка заявила, что мужчина быстро во всем сознался. Она добавила, что раскрыла эту информацию из-за того, чтобы УПЦ МП не бросались обвинениями в ПЦУ и УГКЦ.

Парень молодой, 89-го года, постригли совсем недавно – в Житомирской области. Казалось бы: ну, бывает, обычная бытовуха. Но нет, вам будут упрямо рассказывать, что это ПЦУ и греко-католики намеренно жгут храмы МП. А вы слушайте, слушайте,

– написала Кошкина.

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