Изнасиловали и бросили в колодец: в Луганской области мужчины убили друга

В Луганской области полицейские задержали 2 мужчин, которые изнасиловали и забили до смерти своего товарища. После этого спрятали тело в заброшенном канализационном колодце.

Полицейские нашли изуродованное тело во время поисков. На месте преступления сразу же обнаружили и доказательства, а также нашли свидетелей.

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Правоохранители задержали 32-летнего и 20-летнего жителя города Рубежное. Один из них уже имел ранее судимость.

Исчезновение первым обнаружил брат

Об исчезновении обратился местный житель и брат умершего мужчины. Он заявил, что сам хотел найти родственника, но не смог.

Полицейские установили, что преступление произошло вечером 21 ноября. В гости к умершему пришли 2 человека. Они в это время вместе с братом и знакомым употребляли алкоголь.

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Гости подрались с братом хозяина из-за обвинений в "недобрых делах прошлых времен". После этого избили уже и самого мужчину. Впоследствии изнасиловали его неестественным способом и вытащили во двор.

Затем отнесли полуобнаженного на территорию заброшенного завода, расположенного поблизости, где и оставили,

– отметили в полиции.

Тело нашла собака полицейских

В канализационный колодец полицейских привела служебная собака. Преступники, сбросив тело убитого в колодец, тщательно забросали его кирпичом и грунтом. Они рассчитывали на то, что таким образом скроют преступление.

! Полицейские обратились за помощью к работникам ГСЧС, чтобы достать тело погибшего из колодца.

В рамках уголовного дела следователи объявили задержанным мужчинам о подозрении в совершении преступления. Пока решают об избрании подозреваемым меры пресечения. Продолжается досудебное следствие. Следователи вместе с прокуратурой будут решать вопрос об окончательной квалификации преступления.

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