Изнасиловали и бросили в колодец: в Луганской области мужчины убили друга
Источник:Пресс-служба полиции Луганщины
В Луганской области полицейские задержали 2 мужчин, которые изнасиловали и забили до смерти своего товарища. После этого спрятали тело в заброшенном канализационном колодце.
Полицейские нашли изуродованное тело во время поисков. На месте преступления сразу же обнаружили и доказательства, а также нашли свидетелей.
К теме Убил нетрезвого подчиненного: командира минометной батареи приговорили к 5 годам заключения
Правоохранители задержали 32-летнего и 20-летнего жителя города Рубежное. Один из них уже имел ранее судимость.
Исчезновение первым обнаружил брат
Об исчезновении обратился местный житель и брат умершего мужчины. Он заявил, что сам хотел найти родственника, но не смог.
Полицейские установили, что преступление произошло вечером 21 ноября. В гости к умершему пришли 2 человека. Они в это время вместе с братом и знакомым употребляли алкоголь.
Следует прочесть Прокуратура передала в суд обвинения в отношении убийц журналиста Сергиенко
Гости подрались с братом хозяина из-за обвинений в "недобрых делах прошлых времен". После этого избили уже и самого мужчину. Впоследствии изнасиловали его неестественным способом и вытащили во двор.
Затем отнесли полуобнаженного на территорию заброшенного завода, расположенного поблизости, где и оставили,
– отметили в полиции.
Тело нашла собака полицейских
В канализационный колодец полицейских привела служебная собака. Преступники, сбросив тело убитого в колодец, тщательно забросали его кирпичом и грунтом. Они рассчитывали на то, что таким образом скроют преступление.Заметьте! Полицейские обратились за помощью к работникам ГСЧС, чтобы достать тело погибшего из колодца.
В рамках уголовного дела следователи объявили задержанным мужчинам о подозрении в совершении преступления. Пока решают об избрании подозреваемым меры пресечения. Продолжается досудебное следствие. Следователи вместе с прокуратурой будут решать вопрос об окончательной квалификации преступления.
Убийства в Украине: последние новости
- Правоохранители задержали участников преступной группировки, совершавшей жестокие нападения на дома и офисы. Они связывали, пытали и убивали людей.
- В Донецкой области 2 парня убили знакомого и случайного свидетеля. Они забросали их камнями и подожгли.
- На одном из мусорников возле столичной станции метро "Дружбы народов" обнаружили человеческие останки. Жуткий инцидент произошел вечером 18 ноября.