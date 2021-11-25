Жителей Торецка обвиняют в совершении умышленного убийства двоих человек по предварительному сговору. Также им инкриминируют кражу, незаконное завладение паспортом, совершенные группой лиц.
Детали здесь В Донецкой области задержали подростков, подозреваемых в жестоком двойном убийстве
Что известно о жутком преступлении
Жестокое убийство произошло 21 августа 2021 года. Тогда 16-летний и 18-летний парни, которые ранее уже имели проблемы с законом из-за кражи, устроили попойку.
В нетрезвом состоянии они поссорились на улице со своим знакомым. Конфликт закончился тем, что 44-летнего мужчину избили. Когда он потерял сознание, его затащили в заброшенное здание. Там свою жертву подростки забросали камнями.
Свидетелем преступления стал случайный прохожий
Свидетелем преступления стал 52-летний прохожий, для которого это оказалось роковым. Злоумышленники тоже жестоко убили его и бросили в том же помещении. У одного из мужчин парни вытащили паспорт, военный билет и мобильный телефон.
Впоследствии подозреваемые сожгли дом
Через два дня подозреваемые вернулись на место преступления. Дом, в котором спрятали тела, подожгли.
В этом помещении подростки спрятали своих жертв / Фото Донецкой областной прокуратуры
Коротко о резонансных преступлениях с участием несовершеннолетних:
- В Кривом Роге двое несовершеннолетних жестоко избили и изнасиловали 48-летнюю женщину. Им сообщили о подозрении.
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