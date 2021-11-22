Снимки девушка обнародовала в сети. Из-за чего натолкнулась на шквал критики.
Ранее На Полтавщине школьницы устроили обнаженную фотосессию на кладбище
Фотосессия среди могил на Волыни
В Волынской области девушка пошла на кладбище и устроила там фотосессию.
Пользователи соцсетей попросили администрацию местного сообщества разместить фото девушки, которая совершает надругательство над умершими людьми,
– говорится в заметке.
Местная жительница фотографировалась среди могил посреди ночи. Она присела и показывала средний палец. Результаты "творчества" девушка разместила на странице в инстаграме.
"Я не убью тебя, потому что с тобой очень весело", – подписала девушка фото.
Пользователей сети возмутил такой поступок подростка. Люди требуют наказать местную жительницу и ее родителей за надругательство над могилами.
Обнаженная фотосессия школьниц на кладбище Полтавщины
- Ранее в Полтавской области трое школьниц устроили обнаженную фотосессию на местном кладбище. Впоследствии одна из них выложила снимки в соцсеть.
- Суд избрал наказание родителям девушек за такое поведение их детей. Им объявили предупреждение и обязали оплатить по 454 гривны штрафа.