Снимки девушка обнародовала в сети. Из-за чего натолкнулась на шквал критики.

Ранее На Полтавщине школьницы устроили обнаженную фотосессию на кладбище

Фотосессия среди могил на Волыни

В Волынской области девушка пошла на кладбище и устроила там фотосессию.

Пользователи соцсетей попросили администрацию местного сообщества разместить фото девушки, которая совершает надругательство над умершими людьми,

– говорится в заметке.

Местная жительница фотографировалась среди могил посреди ночи. Она присела и показывала средний палец. Результаты "творчества" девушка разместила на странице в инстаграме.

"Я не убью тебя, потому что с тобой очень весело", – подписала девушка фото.

Пользователей сети возмутил такой поступок подростка. Люди требуют наказать местную жительницу и ее родителей за надругательство над могилами.

Обнаженная фотосессия школьниц на кладбище Полтавщины