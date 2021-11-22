Знімки дівчина оприлюднила у мережі. Через що наразилася на шквал критики.
Раніше На Полтавщині школярки влаштували оголену фотосесію на кладовищі
Фотосесія серед могил на Волині
У Волинській області дівчина пішла на кладовище та влаштувала там фотосесію.
Користувачі соцмереж попросили адміністрацію місцевої спільноти розмістити фото дівчини, яка вчиняє наругу над померлими людьми,
– йдеться у дописі.
Місцева жителька фотографувалася серед могил посеред ночі. Вона присіла та показувала середній палець. Результати "творчості" дівчина розмістила на сторінці в інстаграмі.
"Я не вб'ю тебе, тому що з тобою дуже весело", – підписала дівчина фото.
Користувачів мережі обурив такий вчинок підлітка. Люди вимагають покарати місцеву жительку та її батьків за наругу над могилами.
Оголена фотосесія школярок на цвинтарі Полтавщини
- Раніше у Полтавській області троє школярок влаштували оголену фотосесію на місцевому кладовищі. Згодом одна із них виклала знімки у соцмережу.
- Суд обрав покарання батькам дівчат за таку поведінку їхніх дітей. Їм оголосили попередження та зобов'язали сплатити по 454 гривні штрафу.