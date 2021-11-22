Знімки дівчина оприлюднила у мережі. Через що наразилася на шквал критики.

Раніше На Полтавщині школярки влаштували оголену фотосесію на кладовищі

Фотосесія серед могил на Волині

У Волинській області дівчина пішла на кладовище та влаштувала там фотосесію.

Користувачі соцмереж попросили адміністрацію місцевої спільноти розмістити фото дівчини, яка вчиняє наругу над померлими людьми,

– йдеться у дописі.

Місцева жителька фотографувалася серед могил посеред ночі. Вона присіла та показувала середній палець. Результати "творчості" дівчина розмістила на сторінці в інстаграмі.

"Я не вб'ю тебе, тому що з тобою дуже весело", – підписала дівчина фото.

Користувачів мережі обурив такий вчинок підлітка. Люди вимагають покарати місцеву жительку та її батьків за наругу над могилами.

Оголена фотосесія школярок на цвинтарі Полтавщини