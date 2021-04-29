В Полтавской области три школьницы устроили обнаженную фотосессию на местном кладбище. Суд избрал наказание родителям девушек за такое поведение их детей.

Фотосессию устроили три ученицы Белецковкого учебно-воспитательного комплекса, расположенного в Кременчугском районе.

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Что известно о фотосессии на кладбище

Три 7-классницы решили сделать обнаженную фотосессию на городском кладбище.

Впоследствии одна из девушек выложила снимки в соцсеть.

Какое решение принял суд

Кременчугский районный суд признал виновными родителей школьниц в совершении правонарушения, предусмотренного статьей о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.

Судья приняла решение – назначить родителям административное наказание в виде предупреждения. Они также должны оплатить судебный сбор в размере 454 гривен с каждого обвиняемого.

Родители девочек во время судебного заседания признали свою вину и раскаялись.

Обратите внимание! Российские наемники недавно обстреляли кладбище на Донбассе. В то время на нем были люди, пришедшие на могилы своих близких.