На Полтавщине школьницы устроили обнаженную фотосессию на кладбище
В Полтавской области три школьницы устроили обнаженную фотосессию на местном кладбище. Суд избрал наказание родителям девушек за такое поведение их детей.
Источник:Единый реестр судебных решений
Фотосессию устроили три ученицы Белецковкого учебно-воспитательного комплекса, расположенного в Кременчугском районе.
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Что известно о фотосессии на кладбище
Три 7-классницы решили сделать обнаженную фотосессию на городском кладбище.
Впоследствии одна из девушек выложила снимки в соцсеть.
Какое решение принял суд
Кременчугский районный суд признал виновными родителей школьниц в совершении правонарушения, предусмотренного статьей о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.
Судья приняла решение – назначить родителям административное наказание в виде предупреждения. Они также должны оплатить судебный сбор в размере 454 гривен с каждого обвиняемого.
Родители девочек во время судебного заседания признали свою вину и раскаялись.
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