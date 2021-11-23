Однако по требованию правоохранителей юный водитель не остановился. Поэтому его пришлось догонять по улицам города.

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Причинял аварийные ситуации

Нарушителя на автомобиле Daewoo увидели еще на улице Ришельевской. Когда водитель убегал от полиции, он много раз нарушал правила и вызывал аварийные ситуации.

Догнать беглеца удалось только на улице Тираспольской. При общении оказалось, что у парня не было каких-либо документов на "свою" машину.

Однако самым интересным оказалось то, что впоследствии патрульные получили ориентировку угона остановленного автомобиля. Поэтому на место пришлось вызывать следственно-оперативную группу.

Подросток, который предполагаемо угнал автомобиль / Фото Патрульной полиции

Возможное наказание за такое

Правоохранители пока не сообщали ничего об открытии производства и начале следствия. Однако, вероятно, именно так и будет происходить.

Если следствие установит, что юноша действительно похитил Daewoo, он может отправиться в тюрьму на срок от 5 до 8 лет. Именно такой термин предусматривает статья Уголовного кодекса о незаконном завладении транспортом.