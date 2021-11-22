Грабитель забрал у пострадавшего мобильный телефон iPhone. Его стоимость составляет более 4 тысяч гривен.

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Что угрожает подростку

Сотрудники криминальной полиции определили, что виновником преступления является 15-летний житель Луцкого района. Полицейские изъяли у него телефон.

Следователи начали уголовное производство по факту ограбления. В настоящее время продолжается следствие. Подростку грозит до четырех лет лишения свободы.

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