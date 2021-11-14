АЗС в Берегово ограбили двое мужчин. Они приехали на автозаправку и начали угрожать сотрудникам.

К теме В Одессе подростки с баллончиком дерзко ограбили мужчину

С заправки вынесли 9 тысяч долларов и 31 тысячу гривен

С АЗС злоумышленники вынесли 31 500 гривен, более 9 тысяч долларов и мобильный телефон. Правоохранителям удалось задержать злоумышленников – по "горячим следам". Мужчины скрывались в Мукачево, на одном из предприятий.

Как выяснилось, на ограбление пошли 39-ти и 40-летний жители Киева и Киевщины. У задержанных нашли оружие – пистолет, деньги и психотропные вещества, похожие на метамфетамин.

У злоумышленников нашли документы правоохранителей

Более того, у грабителей нашли удостоверение сотрудников правоохранительных органов. Возможно, эти документы были подделаны. Все вещественные доказательства были переданы на исследования экспертам.

Обратите внимание! Задержанных поместили в изолятор. Правоохранители открыли уголовное дело за грабеж с проникновением в помещение, нанесшее значительный ущерб потерпевшему. За это им грозит лишение свободы от 4 до 8 лет.

Смотрите фото с задержания / Фото Нацполиции:

Кратко о последних резонансных ограблениях и нападениях: