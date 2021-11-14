АЗС у Берегові пограбували двоє чоловіків. Вони приїхали на автозаправку та почали погрожувати співробітникам.

До теми В Одесі підлітки із балончиком зухвало пограбували чоловіка

З заправки винесли 9 тисяч доларів та 31 тисячу гривень

З АЗС зловмисники винесли 31 500 гривень, понад 9 тисяч доларів та мобільний телефон. Правоохоронцям вдалось затримати зловмисників – по "гарячих слідах". Чоловіки переховувались у Мукачеві, на одному з підприємств.

Як виявилось, на пограбування пішли 39-ти та 40-річний жителі Києва та Київщини. У затриманих знайшли зброю – пістолет, гроші та психотропні речовини, схожі на метамфетамін.

У зловмисників виявили документи правоохоронців

Ба більше, у грабіжників знайшли посвідчення співробітників правоохоронних органів. Можливо, ці документи були підроблені. Усі речові докази передали на дослідження експертам.

Зверніть увагу! Затриманих помістили до ізолятора. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за грабіж з проникненням у приміщення, що завдав значної шкоди потерпілому. За це їм загрожує позбавлення волі від 4 до 8 років.

Дивіться фото з затримання / Фото Нацполіції:

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