АЗС у Берегові пограбували двоє чоловіків. Вони приїхали на автозаправку та почали погрожувати співробітникам.

До теми В Одесі підлітки із балончиком зухвало пограбували чоловіка

З заправки винесли 9 тисяч доларів та 31 тисячу гривень

З АЗС зловмисники винесли 31 500 гривень, понад 9 тисяч доларів та мобільний телефон. Правоохоронцям вдалось затримати зловмисників – по "гарячих слідах". Чоловіки переховувались у Мукачеві, на одному з підприємств.

Як виявилось, на пограбування пішли 39-ти та 40-річний жителі Києва та Київщини. У затриманих знайшли зброю – пістолет, гроші та психотропні речовини, схожі на метамфетамін.

У зловмисників виявили документи правоохоронців

Ба більше, у грабіжників знайшли посвідчення співробітників правоохоронних органів. Можливо, ці документи були підроблені. Усі речові докази передали на дослідження експертам.

Дивіться фото з затримання / Фото Нацполіції:

Коротко про останні резонансні пограбування та напади:

  • На Львівщині чоловік із Запоріжжя розтрощив кілька номерів у готелі, побив перехожого та викрав авто.
  • В Одесі 32-річний чоловік накинувся на студентку: дівчину побили та пограбували.
  • Наприкінці жовтня іноземець пограбував заправку у Києві.
  • На Вінниччині підозрюваним у пограбування школи є учень. Він начебто підібрав ключ до навчального закладу, звідки винесли гроші.