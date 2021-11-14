АЗС у Берегові пограбували двоє чоловіків. Вони приїхали на автозаправку та почали погрожувати співробітникам.
До теми В Одесі підлітки із балончиком зухвало пограбували чоловіка
З заправки винесли 9 тисяч доларів та 31 тисячу гривень
З АЗС зловмисники винесли 31 500 гривень, понад 9 тисяч доларів та мобільний телефон. Правоохоронцям вдалось затримати зловмисників – по "гарячих слідах". Чоловіки переховувались у Мукачеві, на одному з підприємств.
Як виявилось, на пограбування пішли 39-ти та 40-річний жителі Києва та Київщини. У затриманих знайшли зброю – пістолет, гроші та психотропні речовини, схожі на метамфетамін.
У зловмисників виявили документи правоохоронців
Ба більше, у грабіжників знайшли посвідчення співробітників правоохоронних органів. Можливо, ці документи були підроблені. Усі речові докази передали на дослідження експертам.
Дивіться фото з затримання / Фото Нацполіції:
Коротко про останні резонансні пограбування та напади:
- На Львівщині чоловік із Запоріжжя розтрощив кілька номерів у готелі, побив перехожого та викрав авто.
- В Одесі 32-річний чоловік накинувся на студентку: дівчину побили та пограбували.
- Наприкінці жовтня іноземець пограбував заправку у Києві.
- На Вінниччині підозрюваним у пограбування школи є учень. Він начебто підібрав ключ до навчального закладу, звідки винесли гроші.