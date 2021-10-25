Наразі 45-річного чоловіка затримали і повідомили про підозру. За даними правоохоронців, раніше він уже мав судимість.

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Почувався, як риба у воді

На місце злочину поліцію викликали потерпілі співробітники заправки.

Туди негайно прибули патрульні, кінолог зі службовим собакою та слідчі.

Вони з'ясували, що підозрюваний дуже добре орієнтувався у приміщенні і впевнено поводився, адже раніше працював там.

Вдертися на заправку зловмиснику вдалося через службовий вхід.



Чоловік проник у приміщення через службовий вхід / Фото поліції Києва

Нова судимість – не за горами

Затриманий грабіжник має постати перед судом за розбій. Йому загрожує ув'язнення від 7 до 12 років, а також конфіскація майна. Правоохоронці наполягають на взятті чоловіка під варту.

Важливо! Поліція перевіряє причетність іноземця до інших пограбувань у Києві.

Заправки притягують кримінальні історії: вбивство біля колонки

На одній із заправок по вулиці Романа Шухевича хлопець 1995 року народження забив до смерті 45-річного нетверезого чоловіка. Підозрюваний вийшов із таксі, щоб заступитися за оператора, з яким сварився потерпілий. Зрештою молодик завдав йому ударів по голові й у живіт, які стали смертельними.



Авто, на якому зловмисник приїхав до заправки / Фото поліції Києва

Текст публікації поліції Києва:

Слідчі поліції Києва повідомили іноземцю про підозру за розбійний напад на автозаправну станцію, звідки його нещодавно звільнили

Нападник забризкав сльозогінним газом обличчя працівників закладу та вдарив касира, після чого забрав із каси більше 85 тисяч гривень та втік. Поліцейські встановили особу зловмисника – колишнього робітника станції, і затримали його. За ці дії чоловіку загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

До поліції Києва зателефонували співробітники автозаправної станції на проспекті Валерія Лобановського та повідомили про розбійний напад на установу. На виклик негайно вихали патрульні, кінолог зі службовим собакою та слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Олександр Хальзєв, правоохоронці проаналізували відео з камер спостереження, які зафіксували злочин, обставини вчинення та напрямок руку нападника після скоєного:

"Ми встановили, що зловмисник орієнтувався у закладі, про що свідчить його впевнена поведінка під час вчинення злочину. Він зайшов до автозаправної станції через службовий вхід, сльозогінним газом забризкав працівникам обличчя, вдарив касира та забрав із каси вісімдесят п’ять тисяч п’ятсот гривень і втік. У ході оперативно-розшукових заходів ми з'ясували, що до вчинення злочину причетний колишній працівник закладу, якого нещодавно звільнили. Це – раніше не судимий 45-річний уродженець іншої держави".

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України – розбій. Поліцейські готують клопотання до суду щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

"У рамках досудового розслідування ми перевіряємо причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів, скоєних на території столиці", – додав підполковник поліції Олександр Хальзєв.