В результате спецоперации группа была задержана. Оказалось, в нее входили 5 ранее судимых воров из Одессы.

Также интересно Искали по всему миру: в Харькове задержали подозреваемого в терроризме иностранца

Полиция задержала преступную группировку, похищавшую сейфы

Преступную группировку задержали правоохранители 11 ноября прямо на дороге, когда ее члены возвращались в Одессу после похищения из двух офисов более полумиллиона гривен.

По данным следствия:

5 членов группировки (мужчины от 30 до 40 лет родом из Одессы) проникали в офисы заводов, агрофирм, фармацевтических компаний и так далее. Они пользовались масками, перчатками и специальными принадлежностями.

Злоумышленники похищали миллионы гривен – причем иногда вместе с сейфами. К серии краж на Николаевщине причастность задержанных уже установили, сейчас еще проверяют по меньшей мере 20 подобных случаев в других регионах.

В полиции также рассказали, что злоумышленники проводили операции по похищению денег и сейфов буквально за 3 минуты . Теперь же они готовятся провести до 12 лет за решеткой.

Во время обыска у задержанных изъяли оружие и наличные: смотрите фото НПУ

Злоумышленников схватили на дороге после их очередного дела: видео задержания

Советуем также прочесть: