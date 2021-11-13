У результаті спецоперації групу затримали. Виявилося, до неї входили 5 раніше судимих злодіїв з Одеси.

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Поліція затримала злочинне угруповання, яке викрадало сейфи

Злочинне угруповання затримали правоохоронці 11 листопада просто на дорозі, коли його члени повертались до Одеси після викрадення з двох офісів понад півмільйона гривень.

За даними слідства:

5 членів угруповання (чоловіки віком від 30 до 40 років родом з Одеси) проникали до офісів заводів, агрофірм, фармацевтичних компаній тощо. Вони користувалися масками, рукавичками та спеціальним приладдям.

заводів, агрофірм, фармацевтичних компаній тощо. Вони користувалися масками, рукавичками та спеціальним приладдям. Зловмисники викрадали мільйони гривень – причому іноді разом зі сейфами. До серії крадіжок на Миколаївщині причетність затриманих вже встановили, зараз ще перевіряють щонайменше 20 схожих випадків у інших регіонах.

У поліції також розповіли, що зловмисники проводили операції з викрадення грошей та сейфів буквально за 3 хвилини. Тепер же вони готуються провести до 12 років за ґратами.

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