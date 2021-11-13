У результаті спецоперації групу затримали. Виявилося, до неї входили 5 раніше судимих злодіїв з Одеси.
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Поліція затримала злочинне угруповання, яке викрадало сейфи
Злочинне угруповання затримали правоохоронці 11 листопада просто на дорозі, коли його члени повертались до Одеси після викрадення з двох офісів понад півмільйона гривень.
За даними слідства:
- 5 членів угруповання (чоловіки віком від 30 до 40 років родом з Одеси) проникали до офісів заводів, агрофірм, фармацевтичних компаній тощо. Вони користувалися масками, рукавичками та спеціальним приладдям.
- Зловмисники викрадали мільйони гривень – причому іноді разом зі сейфами. До серії крадіжок на Миколаївщині причетність затриманих вже встановили, зараз ще перевіряють щонайменше 20 схожих випадків у інших регіонах.
У поліції також розповіли, що зловмисники проводили операції з викрадення грошей та сейфів буквально за 3 хвилини. Тепер же вони готуються провести до 12 років за ґратами.
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