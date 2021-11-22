Грабіжник забрав у постраждалого мобільний телефон iPhone. Його вартість становить понад 4 тисячі гривень.

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Що загрожує підліткові

Працівники кримінальної поліції визначили, що винуватцем злочину є 15-річний мешканець Луцького району. Поліціянти вилучили в нього телефон.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом пограбування. Наразі триває слідство. Підліткові загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

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