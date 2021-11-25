Мешканців Торецька звинувачують у скоєнні умисного вбивства двох осіб за попередньою змовою. Також їм інкримінують крадіжку, незаконне заволодіння паспортом, вчинених групою осіб.

Деталі тут На Донеччині затримали підлітків, підозрюваних у жорстокому подвійному вбивстві

Що відомо про моторошний злочин

Жорстоке вбивство сталось 21 серпня 2021 року. Тоді 16-річний та 18-річний хлопці, які раніше вже мали проблеми з законом через крадіжки, влаштували пиятику.

У нетверезому стані вони посварились на вулиці зі своїм знайомим. Конфлікт закінчився тим, що 44-річного чоловіка побили. Коли він втратив свідомість, його затягли до закинутої будівлі. Там свою жертву підлітки закидали камінням.

Свідком злочину став випадковий перехожий

Свідком злочину став 52-річний перехожий, для якого це виявилось фатальним. Зловмисники теж жорстоко вбили його та покинули у тому самому приміщенні. В одного з чоловіків хлопці витягнули паспорт, військовий квиток та мобільний телефон.

Згодом підозрювані спалили будинок

Через два дні підозрювані повернулись на місце злочину. Будинок, у якому сховали тіла, підпалили.

Зверніть увагу! За цей жорстокий злочин максимальне покарання – довічне позбавлення волі.

У цьому приміщенні підлітки сховали своїх жертв / Фото Донецької обласної прокуратури

Коротко про резонансні злочини за участю неповнолітніх: