Інцидент трапився 22 листопада. За даними прокуратури, їм оголосили підозру за 2 статтями.

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Затриманим підліткам повідомили про підозру

Двом 15-річним юнакам повідомили про підозру у побитті та розбійному нападі на місцеву мешканку,

– заявили в прокуратурі.

Додали, що наразі вирішується питання щодо вручення їм повідомлення про підозру у її зґвалтуванні.

За статтями про побиття та розбій, підліткам загрожує ув'язнення та термін від 7 до 10 років та від 8 до 15 років.

Досудове розслідування здійснює Криворізьке райуправління поліції. Триває слідство. Затриманим суд має обрати запобіжний захід.

Напад та зґвалтування в Кривому Розі: що відомо