Их обвиняют в преступлениях по нескольким статьям, среди которых и умышленное убийство.
Важно Дела Майдана: подозреваемый в убийстве журналиста Сергиенко предстанет перед судом
В частности, злоумышленникам инкриминируют:
- нарушение неприкосновенности жилища;
- незаконное лишение свободы или похищение человека;
- создание преступной организации;
- умышленное убийство.
Следствие установило, что обвиняемые совершили похищение, пытки и последующее убийство журналиста Василия Сергиенко. Именно он был одним из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском, что на Черкасщине.
Что известно о трагедии
В апреле 2014 года Герой Украины, журналист Василий Сергиенко был избит и похищен со двора собственного дома в городе Корсунь-Шевченковский. На следующий день его тело нашли в 15 километрах от города со следами пыток.
В организации похищения, пытках и убийстве Сергиенко подозревают:
- Вадима Мельника,
- Владимира Воронкова,
- Виктора Горбенко,
- Валентина Завражина,
- Максима Русина,
- Романа Недибалюка.
Правоохранители задерживали их на протяжении 2015 – 2017 годов. В июле 2017 года прокуратура Черкасской области направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей.