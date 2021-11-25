Их обвиняют в преступлениях по нескольким статьям, среди которых и умышленное убийство.

Важно Дела Майдана: подозреваемый в убийстве журналиста Сергиенко предстанет перед судом

В частности, злоумышленникам инкриминируют:

нарушение неприкосновенности жилища;

незаконное лишение свободы или похищение человека;

создание преступной организации;

умышленное убийство.

Следствие установило, что обвиняемые совершили похищение, пытки и последующее убийство журналиста Василия Сергиенко. Именно он был одним из лидеров Евромайдана в Корсунь-Шевченковском, что на Черкасщине.

Обратите внимание! Сейчас обвиняемые находятся в розыске. В отношении еще шестерых человек, обвиняемых в похищении, пытках и убийстве журналиста, обвинительные акты рассматриваются судом.

Что известно о трагедии

В апреле 2014 года Герой Украины, журналист Василий Сергиенко был избит и похищен со двора собственного дома в городе Корсунь-Шевченковский. На следующий день его тело нашли в 15 километрах от города со следами пыток.

В организации похищения, пытках и убийстве Сергиенко подозревают:

Вадима Мельника,

Владимира Воронкова,

Виктора Горбенко,

Валентина Завражина,

Максима Русина,

Романа Недибалюка.

Правоохранители задерживали их на протяжении 2015 – 2017 годов. В июле 2017 года прокуратура Черкасской области направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и одного из исполнителей.