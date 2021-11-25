Їх звинувачують у злочинах за декількома статтями, серед яких і умисне вбивство.

Важливо Справи Майдану: підозрюваний у вбивстві журналіста Сергієнка постане перед судом

Зокрема, зловмисникам інкримінують:

порушення недоторканності житла,

незаконне позбавлення волі або викрадення людини,

створення злочинної організації;

умисне вбивство.

Слідство встановило, що обвинувачені вчинили викрадення, катування та подальше вбивство журналіста Василя Сергієнка. Саме він був одним з лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському, що на Черкащині.

Зверніть увагу! Наразі обвинувачені перебувають у розшуку. Відносно ще шістьох осіб, обвинувачених у викраденні, катуванні та вбивстві журналіста, обвинувальні акти розглядаються судом.

Що відомо про трагедію

У квітні 2014 року Герой України, журналіст Василь Сергієнко був побитий та викрадений з двору власного будинку у місті Корсунь-Шевченківський. Наступного дня його тіло знайшли за 15 кілометрів від міста зі слідами катувань.

В організації викрадення, катуванні та вбивстві Сергієнка підозрюють:

Вадима Мельника,

Володимира Воронкова,

Віктора Горбенка,

Валентина Завражина,

Максима Русіна,

Романа Недибалюка.

Правоохоронці затримували їх впродовж 2015 – 2017 років. У липні 2017 року прокуратура Черкаської області направила до суду обвинувальний акт щодо організатора та одного з виконавців.