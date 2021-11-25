Злоумышленникам уже сообщили о подозрениях. Им грозит пожизненное заключение.
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Банда преступников убивала и пытала людей
Правоохранители установили, что злоумышленники с огнестрельным и холодным оружием совершали жестокие нападения на дома и офисы. Они, требуя денег и ценностей, связывали и пытали пострадавших. От тяжелых травм погибли 2 человека.
Участниками группировки были ранее судимые за тяжкие преступления жители Львовщины, Ровненщины и Киева. Они тщательно готовились к нападениям и имели утвержденный сценарий. Автомобили, которые злоумышленники использовали, затем сжигали. Кроме того, рецедивисты уничтожали все вещественные доказательства, которые могли вывести на них полицию.
Злоумышленники пытали людей / Фото ДСР Нацполиции
Нападавших задержали
В мае 2021 года на трассе Киев – Житомир правоохранители и спецназовцы задержали 3 активных участников группировки, а в июле – еще двоих. Во время задержания они сопротивлялись. Пятерым злоумышленникам тогда сообщили о подозрении за разбой. Действия еще двоих квалифицировали как "преднамеренное причинение правоохранителю телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей".
В ходе следствия оперативники получили доказательства причастности задержанных к 6 преступлениям – краж и разбойных нападений на территории Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Харьковской областей. Злоумышленники завладели более чем 12 миллионами гривен.
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Мужчины требовали у своих жертв деньги / Фото ДСР Нацполиции
Злоумышленникам грозит пожизненное
На основании доказательств действия участников группировки дополнительно квалифицировали по следующим статьям:
- "преднамеренное убийство, совершенное по корыстным мотивам, по предварительному сговору группы лиц, ранее совершивших умышленное убийство, и совершенное в составе организованной преступной группы";
- "кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц, с проникновением в жилье или другое помещение";
- "разбой, соединенный с проникновением в жилье или иное помещение, совершенный организованной группой с причинением тяжких телесных повреждений".
Пока все подозреваемые находятся в СИЗО. Злоумышленникам может грозить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или пожизненное заключение.
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Двое пострадавших погибли / Фото ДСР Нацполиции