Полиция установила, что мужчина и две женщины в возрасте от 22 до 27 лет, которые являются жителями Херсона, распространяли наркотики путем закладок. Каждый из них арендовал квартиру, где фасовал и хранил психотропные вещества.
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Правоохранители провели обыски в местах проживания фигурантов дела. Поскольку подозреваемый не хотел открывать двери, полиции пришлось использовать специальные средства.
Как выяснили оперативники, сбытчики наркотиков заказывали их через один сайт. Во время обысков у преступников обнаружили и изъяли:
- 69 доз амфетамина;
- более 80 пакетиков с опасным психотропным веществом;
- 40 пакетиков с каннабисом;
- 100 марок ЛСД;
- 20 таблеток экстази.
Злоумышленники распространяли наркотики путем закладок / Коллаж 24 канала
Также правоохранители изъяли банковские карты, электронные весы, устройства для курения каннабиса, упаковочные материалы и другие вещи.
Вещественные доказательства, которые изъяли у наркоторговцев / Фото пресс-службы Нацполиции
Сейчас полиции удалось задержать лишь 2 злоумышленников – 26-летнего мужчину и 22-летнюю девушку. По делу проводят досудебное расследование.
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