Полиция установила, что мужчина и две женщины в возрасте от 22 до 27 лет, которые являются жителями Херсона, распространяли наркотики путем закладок. Каждый из них арендовал квартиру, где фасовал и хранил психотропные вещества.

К теме За неделю работы чат-бота Drug Hunters поймали 10 "закладчиков"

Правоохранители провели обыски в местах проживания фигурантов дела. Поскольку подозреваемый не хотел открывать двери, полиции пришлось использовать специальные средства.

Как выяснили оперативники, сбытчики наркотиков заказывали их через один сайт. Во время обысков у преступников обнаружили и изъяли:

69 доз амфетамина;

более 80 пакетиков с опасным психотропным веществом;

40 пакетиков с каннабисом;

100 марок ЛСД;

20 таблеток экстази.



Злоумышленники распространяли наркотики путем закладок / Коллаж 24 канала

Также правоохранители изъяли банковские карты, электронные весы, устройства для курения каннабиса, упаковочные материалы и другие вещи.



Вещественные доказательства, которые изъяли у наркоторговцев / Фото пресс-службы Нацполиции

Сейчас полиции удалось задержать лишь 2 злоумышленников – 26-летнего мужчину и 22-летнюю девушку. По делу проводят досудебное расследование.

Обратите внимание! Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Силовики провели спецоперацию на Херсонщине: смотрите видео



Разоблачение "наркодельцов" в Украине: последние новости