Так, благодаря анонимным сообщениям патрульные задержали 10 человек, которые могут быть причастны к распространению наркотиков через "закладки".
К теме Патрульные завели в телеграмме чат-бот, в котором можно рассказать о наркотических "закладках"
Обнаруженные вещества отправили на экспертизу.
Как сообщить о наркотиках
Правоохранители рассказали, что каждый день в чат-бот Drug Hunters поступают десятки сообщений от людей, которые становятся очевидцами правонарушений, связанных с распространением наркотиков. Это анонимно. Патрульные все проверяют.
Мы призываем вас не стоять в стороне и сообщать выявление как наркотических веществ, так и самих закладчиков,
– отметили в МВД.
Чтобы сообщить о наркотиках, надо открыть программу DrugHunters в телеграмме и начать диалог. После старта разговора нужно указать:
- населенный пункт,
- адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника,
- описание места, где по мнению заявителя может быть закладка (трубы, клумба, лавочка и тому подобное).
Текст поста МВД:
За 7 дней работы чат-бота Drug Hunters, благодаря анонимному сообщению от граждан, патрульные полицейские задержали 10 человек, которые могут быть причастны к распространению наркотиков через закладки.
Обнаружили 14 закладок с наркотиками. Во всех случаях на места событий патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Обнаруженные вещества изъяты и направлены на экспертизу.
Ежедневно в чат-бот Drug Hunters поступают десятки сообщений от людей, которые становятся очевидцами правонарушений, связанных с распространением наркотиков. Все они тщательно проверяются патрульными.
Мы призываем вас не стоять в стороне и сообщать выявление как наркотических веществ, так и самих закладчиков.
Напоминаем, что вы можете сделать это анонимно с помощью чат-бота. Для этого откройте приложение https://t.me/drughunters_ukraine_bot в своем Telegram и начните диалог.
После старта разговора нужно указать следующие детали: населенный пункт, адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника, описание места, где по мнению заявителя может быть закладка (трубы, клумба, лавочка и тому подобное).
А для того, чтобы полицейские быстрее обнаружили закладку, отправьте геолокацию и добавьте фото/видеоматериалы.