Так, благодаря анонимным сообщениям патрульные задержали 10 человек, которые могут быть причастны к распространению наркотиков через "закладки".

К теме Патрульные завели в телеграмме чат-бот, в котором можно рассказать о наркотических "закладках"

Обнаруженные вещества отправили на экспертизу.

Как сообщить о наркотиках

Правоохранители рассказали, что каждый день в чат-бот Drug Hunters поступают десятки сообщений от людей, которые становятся очевидцами правонарушений, связанных с распространением наркотиков. Это анонимно. Патрульные все проверяют.

Мы призываем вас не стоять в стороне и сообщать выявление как наркотических веществ, так и самих закладчиков,

– отметили в МВД.

Чтобы сообщить о наркотиках, надо открыть программу DrugHunters в телеграмме и начать диалог. После старта разговора нужно указать:

населенный пункт,

адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника,

описание места, где по мнению заявителя может быть закладка (трубы, клумба, лавочка и тому подобное).

Обратите внимание! Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что в 2021 году возбудили почти 25 тысяч уголовных дел из-за торговли наркотиками. В Украине их употребляют более 1 миллиона человек или и 1,5 миллиона.

Текст поста МВД:

​​За 7 дней работы чат-бота Drug Hunters, благодаря анонимному сообщению от граждан, патрульные полицейские задержали 10 человек, которые могут быть причастны к распространению наркотиков через закладки.

Обнаружили 14 закладок с наркотиками. Во всех случаях на места событий патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Обнаруженные вещества изъяты и направлены на экспертизу.

Ежедневно в чат-бот Drug Hunters поступают десятки сообщений от людей, которые становятся очевидцами правонарушений, связанных с распространением наркотиков. Все они тщательно проверяются патрульными.

Мы призываем вас не стоять в стороне и сообщать выявление как наркотических веществ, так и самих закладчиков.

Напоминаем, что вы можете сделать это анонимно с помощью чат-бота. Для этого откройте приложение https://t.me/drughunters_ukraine_bot в своем Telegram и начните диалог.

После старта разговора нужно указать следующие детали: населенный пункт, адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника, описание места, где по мнению заявителя может быть закладка (трубы, клумба, лавочка и тому подобное).

А для того, чтобы полицейские быстрее обнаружили закладку, отправьте геолокацию и добавьте фото/видеоматериалы.