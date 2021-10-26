Количество украинцев, употребляющих наркотики, сейчас составляет более 1 миллиона человек или даже 1,5 миллиона. Об этом Ирина Венедиктова рассказала на совместном совещании руководителей правоохранительных органов.

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По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, в Украине самые высокие в мире темпы распространения наркомании среди населения. Ежегодно около 120 тысяч украинцев умирают из-за наркомании или связанных с ней болезней.

Для распространения наркотиков используют интернет. Генпрокурор заявила, что в сети распространяют 20% наркотрафика.

Каждый пятый факт сбыта наркотиков в 2021 году осуществлялся с помощью сети интернет. В этом году правоохранителями учтены 24,5 тысячи уголовных правонарушений в сфере оборота наркотических средств,

– заявила Венедиктова.

Больше всего преступлений, связанных с торговлей наркотиками, зафиксировали в 2021 году в Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, а также в столице. Однако количество изъятых веществ уменьшилось в 5 раз по сравнению с прошлым годом. Тогда правоохранители конфисковали 5 тонн наркотиков, а в этом году – 1 тонну.

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