Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1109 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.

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07:49, 8 марта

Обновленная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составили:

  • личного состава – около 883950 (+1000) человек,
  • танков – 10268 (+4);
  • боевых бронированных машин – 21346 (+12);
  • артиллерийских систем – 24148 (+24);
  • РСЗО – 1307 (+1);
  • средств ПВО – 1099 (+3);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 28172 (+148);
  • крылатых ракет – 3120 (+35);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 39791 (+113);
  • специальной техники – 3772 (+3).
07:48, 8 марта

Оккупанты ударили по гражданскому предприятию на Харьковщине

8 марта 2025 года в результате атаки беспилотником на гражданское предприятие в Богодухове, Харьковская область, погиб один человек, еще семеро получили ранения.

07:47, 8 марта

В Черкасской области прогремела серия взрывов.

07:46, 8 марта

Дроны атаковали Брянскую область

Дроны атаковали завод "Консервсушпрод" в городе Стародуб, Брянская область, где изготавливали сухпайки для российской армии.

Атака вызвала пожар, губернатор Брянщины подтвердил удары шестью реактивными БпЛА и эвакуацию жителей близлежащих домов.

00:28, 8 марта

В Полтаве были взрывы.