Украина противостоит полномасштабной агрессии России уже 1109 дней. О главных событиях этих суток – читайте в тексте 24 Канала.
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Обновленная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составили:
- личного состава – около 883950 (+1000) человек,
- танков – 10268 (+4);
- боевых бронированных машин – 21346 (+12);
- артиллерийских систем – 24148 (+24);
- РСЗО – 1307 (+1);
- средств ПВО – 1099 (+3);
- самолетов – 370 (+0);
- вертолетов – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 28172 (+148);
- крылатых ракет – 3120 (+35);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 39791 (+113);
- специальной техники – 3772 (+3).
Оккупанты ударили по гражданскому предприятию на Харьковщине
8 марта 2025 года в результате атаки беспилотником на гражданское предприятие в Богодухове, Харьковская область, погиб один человек, еще семеро получили ранения.
В Черкасской области прогремела серия взрывов.
Дроны атаковали Брянскую область
Дроны атаковали завод "Консервсушпрод" в городе Стародуб, Брянская область, где изготавливали сухпайки для российской армии.
Атака вызвала пожар, губернатор Брянщины подтвердил удары шестью реактивными БпЛА и эвакуацию жителей близлежащих домов.
В Полтаве были взрывы.