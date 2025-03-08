Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1109 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

Дивіться також Бюджети 3 років війни: як Україна розпорядилася трильйонами гривень через Prozorro – аналіз

07:49, 8 березня

Оновлена статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 883950 (+1000) осіб,
  • танків – 10268 (+4);
  • бойових броньованих машин – 21346 (+12);
  • артилерійських систем – 24148 (+24);
  • РСЗВ – 1307 (+1);
  • засобів ППО – 1099 (+3);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28172 (+148);
  • крилатих ракет – 3120 (+35);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39791 (+113);
  • спеціальної техніки – 3772 (+3).
07:48, 8 березня

Окупанти вдарили по цивільному підприємству на Харківщині

8 березня 2025 року внаслідок атаки безпілотником на цивільне підприємство в Богодухові, Харківщина, загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.

07:47, 8 березня

На Черкащині пролунала серія вибухів.

07:46, 8 березня

Дрони атакували Брянщину

Дрони атакували завод "Консервсушпрод" у місті Стародуб, Брянська область, де виготовляли сухпайки для російської армії.

Атака викликала пожежу, губернатор Брянщини підтвердив удари шістьма реактивними БпЛА і евакуацію мешканців прилеглих будинків.

00:28, 8 березня

У Полтаві були вибухи.