Україна протистоїть повномасштабній агресії Росії вже 1109 днів. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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Оновлена статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно склали:
- особового складу – близько 883950 (+1000) осіб,
- танків – 10268 (+4);
- бойових броньованих машин – 21346 (+12);
- артилерійських систем – 24148 (+24);
- РСЗВ – 1307 (+1);
- засобів ППО – 1099 (+3);
- літаків – 370 (+0);
- гелікоптерів – 331 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 28172 (+148);
- крилатих ракет – 3120 (+35);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39791 (+113);
- спеціальної техніки – 3772 (+3).
Окупанти вдарили по цивільному підприємству на Харківщині
8 березня 2025 року внаслідок атаки безпілотником на цивільне підприємство в Богодухові, Харківщина, загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.
На Черкащині пролунала серія вибухів.
Дрони атакували Брянщину
Дрони атакували завод "Консервсушпрод" у місті Стародуб, Брянська область, де виготовляли сухпайки для російської армії.
Атака викликала пожежу, губернатор Брянщини підтвердив удари шістьма реактивними БпЛА і евакуацію мешканців прилеглих будинків.
У Полтаві були вибухи.