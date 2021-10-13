Разоблачить и остановить их преступную деятельность удалось благодаря сотрудникам Нацполиции Киевщины и Черниговщины.

Важно Разоблачили преступную группу, в которую входили наркоторговцы из 6 областей Украины

Как действовали злоумышленники

В Киеве полиция задержала двух мужчин 1987 и 2003 года рождения, которые перевозили наркотическое средство мефедрон в особо крупных размерах. Примерно в полночь патрульные остановили автомобиль Lexus, в котором обнаружили:

более 10 килограммов мефедрона,

пистолет и почти 40 патронов,

мобильные телефоны,

записи с координатами спрятанных наркотических веществ.

Также во время осмотра участка обочины, где остановили автомобиль, обнаружили денежные средства в сумму 13 тысяч гривен и 4 тысячи долларов, еще один пистолет с кобурой и патронами к нему.

После расследования дела правоохранители установили местонахождение еще одного тайника с наркотиками. Она была на Черниговщине. Именно там полицейские обнаружили примерно 15 килограммов мефедрона и на месте задержали 3 мужчин (1970, 1974, 2003 года рождения).

Что такое мефедрон?

Это синтетический наркотик, обладающий психостимулирующими свойствами, поэтому воздействует на организм и головной мозг через центральную нервную систему



В Киеве и на Черниговщине разоблачили наркодельцов / Фото Киевской городской прокуратуры

Всего во время спецоперации правоохранители изъяли наркотиков на сумму около 15 миллионов гривен. Злоумышленникам уже сообщили о подозрении по статье 307 О незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств. Сейчас им избрали меру пресечения – содержание под стражей.