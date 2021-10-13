Викрити та зупинити їхню злочинну діяльність вдалося завдяки співробітникам Нацполіції Київщини та Чернігівщини.

Важливо Викрили злочинну групу, до якої входили наркоторговці з 6 областей України

Як діяли зловмисники

У Києві поліція затримала двох чоловіків 1987 та 2003 року народження, які перевозили наркотичний засіб мефедрон в особливо великих розмірах. Приблизно опівночі патрульні зупинили автомобіль Lexus, в якому виявили:

понад 10 кілограмів мефедрону,

пістолет та майже 40 патронів,

мобільні телефони,

записи з координатами захованих наркотичних речовин.

Також під час огляду ділянки узбіччя, де зупинили автомобіль, виявили грошові кошти у суму 13 тисяч гривень та 4 тисячі доларів, ще один пістолет з кобурою і набоями до нього.

Після розслідування справи правоохоронці встановили місцерозташування ще однієї схованки з наркотиками. Вона була на Чернігівщині. Саме там поліцейські виявили приблизно 15 кілограмів мефедрону та на місці затримали 3 чоловіків (1970, 1974, 2003 року народження).

Що таке мефедрон? Це синтетичний наркотик, що володіє психостимулюючими властивостями, тому впливає на організм і головний мозок через центральну нервову систему



У Києві та на Чернігівщині викрили наркоділків / Фото Київської міської прокуратури

Загалом під час спецоперації правоохоронці вилучили наркотиків на суму близько 15 мільйонів гривень. Зловмисникам вже повідомили про підозру за статтею 307 про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів. Наразі їм обрали запобіжний захід – тримання під вартою.