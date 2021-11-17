Правоохоронці розповіли, що щодня до чат-боту Drug Hunters надходять десятки повідомлень від людей, які стають очевидцями правопорушень, пов'язаних із розповсюдженням наркотиків. Це анонімно. Патрульні все перевіряють.
Ми закликаємо вас не стояти осторонь і повідомляти виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників, – зазначили в МВС.
Аби повідомили про наркотики, треба відкрити програму DrugHunters у телеграмі і розпочати діалог. Після старту розмови потрібно вказати:
населений пункт,
адресу, за якою побачили потенційного зловмисника,
опис місця, де на думку заявника може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).