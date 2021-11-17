Так, завдяки анонімним повідомленням патрульні затримали 10 осіб, які можуть бути причетні до розповсюдження наркотиків через "закладки".

До теми Патрульні завели у телеграмі чат-бот, у якому можна розповісти про наркотичні "закладки"

Виявлені речовини відправили на експертизу.

Як повідомити про наркотики

Правоохоронці розповіли, що щодня до чат-боту Drug Hunters надходять десятки повідомлень від людей, які стають очевидцями правопорушень, пов'язаних із розповсюдженням наркотиків. Це анонімно. Патрульні все перевіряють.

Ми закликаємо вас не стояти осторонь і повідомляти виявлення як наркотичних речовин, так і самих закладників,

– зазначили в МВС.

Аби повідомили про наркотики, треба відкрити програму DrugHunters у телеграмі і розпочати діалог. Після старту розмови потрібно вказати:

населений пункт, адресу, за якою побачили потенційного зловмисника, опис місця, де на думку заявника може бути закладка (труби, клумба, лавочка тощо).