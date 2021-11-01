Во время обысков у злоумышленника обнаружили кокаин, каннабис, гашиш и разновидность метамфетамина. Свой "арсенал" мужчина сбывал через интернет-магазин в одном из мессенджеров.

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Наркодилер попался в руки полиции посреди улицы

Торговца наркотиками задержали на улице Митрополита Василия Липковского в Соломенском районе.

Полицейские провели поверхностный осмотр, во время которого обнаружили свертки.

Свой "бизнес" житель Киевщины продвигал непосредственно в столице: о продаже с покупателями он договаривался в мессенджере, а отправлял "товар" по почте.

Злоумышленника задержали на улице Митрополита Василия Липковского / Фото полиции Киева

Дома обнаружили целый склад

После задержания парня обыск провели и в его доме. Там стражи порядка изъяли целый пакет с наркотиками, а также накладные почтовых отделений, электронные весы и иностранную валюту. Все вещдоки направили на экспертизу.

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Задержанному мужчине уже сообщили о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.

Важно! Наркоторговца могут посадить в тюрьму на 10 лет и конфисковать имущество.

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