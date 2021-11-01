Під час обшуків у зловмисника виявили кокаїн, канабіс, гашиш та різновид метамфетаміну. Свій "арсенал" чоловік збував через інтернет-магазин в одному із месенджерів.
До теми У Києві злочинна група торгувала наркотиками через інтернет
Наркодилер попався у руки поліції посеред вулиці
- Торгівця наркотиками затримали на вулиці Митрополита Василя Липківського у Солом'янському районі.
- Поліцейські провели поверхневий огляд, під час якого й виявили згортки.
- Свій "бізнес" мешканець Київщини просував безпосередньо у столиці: про продаж із покупцями він домовлявся у месенджері, а відправляв "товар" поштою.
Зловмисника затримали на вулиці Митрополита Василя Липківського / Фото поліції Києва
Вдома виявили цілий склад
Після затримання молодика обшук провели і в його оселі. Там правоохоронці вилучили цілий пакет з наркотиками, а також накладні поштових відділень, електронні ваги та іноземну валюту. Всі речові докази направили на експертизу.
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Затриманому чоловіку уже повідомили про підозру в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Невдовзі йому мають обрати запобіжний захід.
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