Під час обшуків у зловмисника виявили кокаїн, канабіс, гашиш та різновид метамфетаміну. Свій "арсенал" чоловік збував через інтернет-магазин в одному із месенджерів.

До теми У Києві злочинна група торгувала наркотиками через інтернет

Наркодилер попався у руки поліції посеред вулиці

Торгівця наркотиками затримали на вулиці Митрополита Василя Липківського у Солом'янському районі.

Поліцейські провели поверхневий огляд, під час якого й виявили згортки.

Свій "бізнес" мешканець Київщини просував безпосередньо у столиці: про продаж із покупцями він домовлявся у месенджері, а відправляв "товар" поштою.



Зловмисника затримали на вулиці Митрополита Василя Липківського / Фото поліції Києва

Вдома виявили цілий склад

Після затримання молодика обшук провели і в його оселі. Там правоохоронці вилучили цілий пакет з наркотиками, а також накладні поштових відділень, електронні ваги та іноземну валюту. Всі речові докази направили на експертизу.

За бажання легкої наживи світить 10 років в'язниці

Затриманому чоловіку уже повідомили про підозру в незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Невдовзі йому мають обрати запобіжний захід.

Важливо! Наркоторгівця можуть посадити до в'язниці на 10 років та конфіскувати майно.

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