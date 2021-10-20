Их приговорили к 12 годам заключения. Сейчас приговор суда уже вступил в законную силу.

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Трех вооруженных баронов осудили на 12 лет тюрьмы за оружие и наркотики

До 12 лет заключения осуждены 3 организатора транснациональной преступной группировки. Злоумышленники занимались нелегальным сбытом в Украине огнестрельного оружия иностранного производства,

– говорится в сообщении.

Кроме того, преступники планировали наладить сбыт оптовых партий наркотиков, в том числе кокаина. Сотрудники СБУ задержали организаторов группировки в Ужгороде в мае 2017 года.

Правоохранители выяснили, что оружие и запрещенные вещества они тайно переправили в Украину из одной из европейских стран. Клиентов искали через личные связи, в том числе – среди представителей криминальных кругов.

Таким образом правоохранители в ходе следственных действий изъяли:

4 пистолета-пулемета Scorpion, 5 боевых пистолетов с глушителями, а также 600 патронов разного калибра;

почти полкилограмма кокаина, метамфетамина и других запрещенных веществ.



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Суд признал их виновными по трем статьям. А именно:

незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;

незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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