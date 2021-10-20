Їх засудили до 12 років ув'язнення. Наразі вирок суду вже набув законної сили.
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Трьох збройних баронів засудили по 12 років тюрми за зброю та наркотики
До 12 років ув'язнення засуджено 3 організаторів транснаціонального злочинного угруповання. Зловмисники займалися нелегальним збутом в Україні вогнепальної зброї іноземного виробництва,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, злочинці планували налагодити збут оптових партій наркотиків, у тому числі кокаїну. Працівники СБУ затримали організаторів угруповання в Ужгороді в травні 2017 року.
Правоохоронці з'ясували, що зброю і заборонені речовини вони приховано переправили в Україну з однієї з європейських країн. Клієнтів шукали через особисті зв'язки, у тому числі – серед представників кримінальних кіл.
Таким чином правоохоронці в ході слідчих дій вилучили:
- 4 пістолети-кулемети Scorpion, 5 бойових пістолетів з глушниками, а також 600 набоїв різного калібру;
- майже півкілограма кокаїну, метамфетаміну та інших заборонених речовин.
СБУ викрило 3 злочинців, які продавали зброю
Суд визнав їх винними за трьома статтями. Зокрема щодо:
- незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
- вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією;
- незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
За розповсюдження зброї та зберігання наркотиків винних засудили до 12 років тюрми
Останні новини про останні злочини через зброю та наркотики
- Лейтенант та підполковник СБУ 18 липня 2021 року напали на прикордонників, коли ті охороняли державний кордон поблизу одного з сіл у Сумській області. Одному з нападників оголосили вирок – 5 років позбавлення волі за побиття прикордонника. Тоді зловмисники не мали своє зброї, але вкрали її в охоронців рубежу.
- У ніч проти 18 жовтня у селі Косино, що на Закарпатті, 29-річний водій під дією наркотиків скоїв смертельну аварію. Загинула 17-річна дівчина, ще одна неповнолітня пасажирка – у лікарні.
- У жовтні в Києві та на Чернігівщині правоохоронці викрили групу чоловіків, які зберігали та ймовірно поширювали наркотичні речовини. Окрім 10 кілограмів мефедрону, зловмисники мали зброю та набої.