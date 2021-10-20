Їх засудили до 12 років ув'язнення. Наразі вирок суду вже набув законної сили.

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Трьох збройних баронів засудили по 12 років тюрми за зброю та наркотики

До 12 років ув'язнення засуджено 3 організаторів транснаціонального злочинного угруповання. Зловмисники займалися нелегальним збутом в Україні вогнепальної зброї іноземного виробництва,
– мовиться у повідомленні.

Окрім того, злочинці планували налагодити збут оптових партій наркотиків, у тому числі кокаїну. Працівники СБУ затримали організаторів угруповання в Ужгороді в травні 2017 року.

Правоохоронці з'ясували, що зброю і заборонені речовини вони приховано переправили в Україну з однієї з європейських країн. Клієнтів шукали через особисті зв'язки, у тому числі – серед представників кримінальних кіл.

Таким чином правоохоронці в ході слідчих дій вилучили:

  • 4 пістолети-кулемети Scorpion, 5 бойових пістолетів з глушниками, а також 600 набоїв різного калібру;
  • майже півкілограма кокаїну, метамфетаміну та інших заборонених речовин.

СБУ зброя злочини
СБУ викрило 3 злочинців, які продавали зброю

Суд визнав їх винними за трьома статтями. Зокрема щодо:

  • незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
  • вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією;
  • незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

СБУ зброя
За розповсюдження зброї та зберігання наркотиків винних засудили до 12 років тюрми

Останні новини про останні злочини через зброю та наркотики

  • Лейтенант та підполковник СБУ 18 липня 2021 року напали на прикордонників, коли ті охороняли державний кордон поблизу одного з сіл у Сумській області. Одному з нападників оголосили вирок – 5 років позбавлення волі за побиття прикордонника. Тоді зловмисники не мали своє зброї, але вкрали її в охоронців рубежу.
  • У ніч проти 18 жовтня у селі Косино, що на Закарпатті, 29-річний водій під дією наркотиків скоїв смертельну аварію. Загинула 17-річна дівчина, ще одна неповнолітня пасажирка – у лікарні.
  • У жовтні в Києві та на Чернігівщині правоохоронці викрили групу чоловіків, які зберігали та ймовірно поширювали наркотичні речовини. Окрім 10 кілограмів мефедрону, зловмисники мали зброю та набої.