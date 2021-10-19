Підозрювані викрали боєприпаси від службової зброї прикордонників. Згодом вони підкинули їх частину до місцевого відділу Держприкордонслужби.

До теми Викинули зброю неподалік: деталі нападу на прикордонників на Сумщині

Після інциденту нападники залишили на місці злочину службову зброю прикордонників.

На якому етапі наразі справа

Затриманий лейтенант СБУ визнав свою провину та покаявся. Спеціалізована прокуратура уклала угоду з підозрюваним про визнання злочину. Матеріали кримінального провадження з угодою та обвинувальним актом 30 вересня направили до суду.

Краснопільський районний суд 10 жовтня підтвердив законність угоди. Суд ухвалив вирок, яким визначив термін покарання для колишнього лейтенанта СБУ – 5 років позбавлення волі. Його звільнили від покарання з випробуванням з іспитовим строком тривалістю 3 роки.

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Крім того, підсудного позбавили військового звання "лейтенант" та на 3 роки права обіймати посади в правоохоронних органах України. Розслідування триває щодо іншого нападника.

Деталі нападу на прикордонників на Сумщині