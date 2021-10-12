Як розповіли у Держприкордонслужбі, загальна сума запропонованих правоохоронцям коштів склала 1,5 мільйона гривень у національній та іноземній валюті.

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Варто зазначити, що впродовж 9 місяців 2020 року зафіксували лише 380 спроб підкупити прикордонників, а сума запропонованих хабарів тоді склала 800 тисяч гривень.

Найчастіше хабарі пропонували за:

безперешкодний перетин державного кордону без встановлення додатку "Вдома" чи проходження самоізоляції – 500 випадків;

пропуск через кордон без негативного ПЛР-тесту або страхового медичного сертифіката – 200 випадків.

Здебільшого такі правопорушення мали місце в пунктах пропуску на кордоні з країнами ЄС та Білоруссю.

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Інші випадки спроб підкупу прикордонників упродовж 9 місяців 2021 року були пов'язані з пропонуванням "переглянути" рішення співробітників Держприкордонслужби щодо відмови у в'їзді в Україну. До прикладу, громадянин Росії, пропонував прикордоннику понад 1000 доларів за те, щоб прикордонники скасували рішення про відмову у в'їзді в Україну його та брата в аеропорту "Бориспіль".

Також майже щоденно фіксуються пропозиції неправомірної вигоди прикордонникам в КПВВ на лінії розмежування та на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом.

Скільки людей вже покарали

Завдяки справедливим рішенням суддів до відповідальності притягнули 40 осіб. Обвинувальні вироки отримали:

21 прикордонник,

19 цивільних осіб.

Зверніть увагу! За пропозицію, обіцянку чи надання неправомірної вигоди службовій особі законом передбачена кримінальна відповідальність.