Деталями операции поделился глава полиции Киевской области Андрей Небытов. По его словам, аресту нападавшего предшествовала кропотливая работа полицейских, которая длилась 40 дней.

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Жуткие находки и темное прошлое

Небытов рассказал, что подозреваемый оказался бывшим военным с криминальным прошлым. Во время обыска у него дома правоохранители обнаружили 18 комплектов спецодежды, патроны, порох, а также рецепты "коктейля Молотова".

Истинные намерения нападавшего и детали его криминального прошлого, действительно, впечатляют,

– заметил глава полиции области.



Полиция задержала злоумышленника через 40 дней после нападения / Фото из фейсбука Андрея Небытова



В доме злоумышленника нашли патроны, порох и 18 комплектов спецодежды / Фото из фейсбука Андрея Небытова

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Детали дерзкого нападения

Инцидент в Софиевской Борщаговке произошел 12 октября. Нападавший ранил 27-летнего водителя авто.

В этот момент в машине также была жена потерпевшего и маленькая дочь.

Перед нападением злоумышленник долго выжидал свою "жертву" под подъездом.

Впоследствии стало известно, что семья раненого мужчины длительное время получала угрозы из-за якобы непогашенного кредита в 100 тысяч долларов.

Текст публикации Андрея Небытова:

Выстрелил в семью и искусно исчез. 12 октября незнакомец в камуфляже устроил громкую вендетту в Софиевской Борщаговке.

40 суток тщательной кропотливой работы полицейских, и стрелок арестован. Бывший военный с криминальным прошлым держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты "коктейля Молотова".

Истинные намерения нападавшего и детали его криминального прошлого, действительно, впечатляют.